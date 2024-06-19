Названа зарплата Шуманского в ЦСКА

Зарплата новобранца ЦСКА Артема Шуманского составит 3 миллиона рублей в месяц, сообщил журналист Иван Карпов.
Его трансфер из кипрского «Ариса» обошелся красно-синим в 1,5 миллиона евро. Отступные в договоре игрока с армейцами не предусмотрены.
Изначально киприоты требовали за 19-летнего игрока сборной Беларуси 5 миллионов евро, но ЦСКА сбил цену.
«Парень здорово бьет с обеих ног, у него классный удар из-за пределов штрафной, он очень подвижный. Не наконечник острия, как взятый зимой Мусаев, но оттянутый, играющий из глубины нападающий. Пока не для стартового состава, но с перспективой этого», – написал журналист.
- Шуманский подписал с ЦСКА пятилетний контракт.
- В минувшем сезоне он провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- Шуманский провел 1 матч за сборную Беларуси в марте этого года.