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    Названа зарплата Шуманского в ЦСКА

    Зарплата новобранца ЦСКА Артема Шуманского составит 3 миллиона рублей в месяц, сообщил журналист Иван Карпов.

    Его трансфер из кипрского «Ариса» обошелся красно-синим в 1,5 миллиона евро. Отступные в договоре игрока с армейцами не предусмотрены.

    Изначально киприоты требовали за 19-летнего игрока сборной Беларуси 5 миллионов евро, но ЦСКА сбил цену.

    «Парень здорово бьет с обеих ног, у него классный удар из-за пределов штрафной, он очень подвижный. Не наконечник острия, как взятый зимой Мусаев, но оттянутый, играющий из глубины нападающий. Пока не для стартового состава, но с перспективой этого», – написал журналист.

    • Шуманский подписал с ЦСКА пятилетний контракт.
    • В минувшем сезоне он провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Шуманский провел 1 матч за сборную Беларуси в марте этого года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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