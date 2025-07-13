Нападающий ЦСКА – о Суперкубке: «Акинфеев безумно хотел этот трофей, хотя у него их миллион уже»

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о мотивации вратаря команды Игоря Акинфеева в матче OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0).

«Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже.

Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг «сгорел», – сказал Шуманский.