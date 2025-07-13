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  • Нападающий ЦСКА – о Суперкубке: «Акинфеев безумно хотел этот трофей, хотя у него их миллион уже»

Нападающий ЦСКА – о Суперкубке: «Акинфеев безумно хотел этот трофей, хотя у него их миллион уже»

Сегодня, 09:00
5

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о мотивации вратаря команды Игоря Акинфеева в матче OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0).

«Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже.

Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг «сгорел», – сказал Шуманский.

  • Матч прошел на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
  • 39-летний Акинфеев стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Суперкубке России, выиграв трофей в 8-й раз.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь Шуманский Артем
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Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1752394700
Понравилось Игорьку рекорды ставить,не хочет на пенсию идти. Скоро у Торопа внуки будут,а дед не даёт играть парню от тяги к рекордам
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