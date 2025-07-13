Нападающий ЦСКА – о Суперкубке: «Акинфеев безумно хотел этот трофей, хотя у него их миллион уже»

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о мотивации вратаря команды Игоря Акинфеева в матче OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0).
«Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже.
Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг «сгорел», – сказал Шуманский.
- Матч прошел на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
- 39-летний Акинфеев стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Суперкубке России, выиграв трофей в 8-й раз.
Источник: «Матч ТВ»