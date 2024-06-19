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    • Шуманский поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА

    Шуманский поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА

    Новобранец ЦСКА Артем Шуманский рассказал, что сразу согласился на переход в московскую команду из кипрского «Ариса».

    «Ощущение от подписания контракта очень радостные, я долго шел к этому. Всегда мечтал играть за такой большой клуб с великой историей. Когда меня первый раз спросили, согласен ли я на такой переход, то сразу ответил – «Да!». После этого очень ждал своего переезда в Москву. Теперь в первую очередь хочется выиграть Кубок и чемпионат России с новой командой, но и, конечно, не буду забывать о личной статистике.

    Из нынешней команды знаю игроков сборной России, особенно пристально следил за ними в последнем матче с командой Белоруссии. Со всеми ближе познакомлюсь в процессе тренировок», – сказал Шуманский.

    • Беларус подписал с ЦСКА пятилетний контракт.
    • В минувшем сезоне он провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, зарплата Шуманского составит 3 миллиона рублей в месяц.

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    Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА

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