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    Газзаев раскритиковал ЦСКА после трансфера Шуманского

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход в московский клуб Артема Шуманского.

    • 19-летний форвард сборной Беларуси перешел в ЦСКА за 1,7 миллиона евро.
    • Он забил 3 гола в 17 матчах прошедшего сезона.

    «Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит.

    Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство.

    ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику. ЦСКА всегда боролся за первое место, второе место воспринималось как провал, а третья строчка – как катастрофа. Сегодня у армейцев как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!» – сказал Газзаев.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (1)
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    serhio80
    1718743144
    Напомните, какое место заняла Алания? И когда он сбреет усы?
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