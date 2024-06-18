Газзаев раскритиковал ЦСКА после трансфера Шуманского

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход в московский клуб Артема Шуманского.

19-летний форвард сборной Беларуси перешел в ЦСКА за 1,7 миллиона евро.

Он забил 3 гола в 17 матчах прошедшего сезона.

«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит.

Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство.

ЦСКА всегда являлся одним из грандов российского футбола. Да, клуб сменил тренера, но пока я не понимаю, почему это должно улучшить результаты. Чтобы бороться за чемпионство, надо проводить грамотную трансферную политику. ЦСКА всегда боролся за первое место, второе место воспринималось как провал, а третья строчка – как катастрофа. Сегодня у армейцев как будто изменилась психология. Такое чувство, что игроков устраивает то, что они не борются за первое место. Такого в ЦСКА быть не должно!» – сказал Газзаев.