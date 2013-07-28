|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|88' -90'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.11.2013
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Салют (Белгород)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:2
|Уфа (Уфа)
|04.11.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|27.10.2013
|80' -90'
|Салют (Белгород)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|23.10.2013
|46' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Салют (Белгород)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|07.08.2013
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:3
|Салют (Белгород)
|02.08.2013
|65' -90'
|Салют (Белгород)
|3:0
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2013
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Салют (Белгород)
|23.07.2013
|32' -90'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|43'
|18.07.2013
|1' -64'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Салют (Белгород)
|13.07.2013
|1' -59'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.07.2013
|1' -73'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Салют (Белгород)