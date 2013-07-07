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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Салют
СКА-Хабаровск - Салют: обзор матча 07 июля 2013
СКА-Хабаровск
07.07.2013, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Салют
Вторая желтая
С. Морозов
90'
90'
Замена
С. Цуканов
️️️️
М. Яковлев
88'
Вторая желтая
С. Мирошниченко
78'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
А. Яркин
73'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Шевченко
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Кренделев
68'
65'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Чадов
48'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
А. Купчин
️️️️
А. Радченко
46'
Желтая карточка
В. Кренделев
42'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
37'
Желтая карточка
С. Морозов
16'
Желтая карточка
М. Трусевич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
46
Даниил Блохин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
2
Морозов
5
Нестеренко
88
Наваловский
2
Кренделев
7
Зураев
27
Мурнин
30
Трусевич
4
Славнов
8
Кармазиненко
27
Радченко
4-1-3-2
55
Криворучко
31
Зотов
24
Мирошниченко
21
Бутырин
25
Жирный
8
Афонин
7
Шевченко
7
Бекетов
9
Яковлев
15
Чадов
22
Яркин
27
Радченко
5
Купчин
5
Купчин
27
Радченко
2
Кренделев
10
Караев
10
Караев
2
Кренделев
7
Шевченко
77
Андреев
77
Андреев
7
Шевченко
22
Яркин
22
Дегтев
22
Дегтев
22
Яркин
9
Яковлев
39
Цуканов
39
Цуканов
9
Яковлев
15
Чадов
13
Семенов
13
Семенов
15
Чадов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Салют
46
Даниил Блохин
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
35
Игорь Телков
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
46
Даниил Блохин
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Салют
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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