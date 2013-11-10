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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Уфа
Салют - Уфа: обзор матча 10 ноября 2013
Салют
10.11.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
69'
С. Мирошниченко (П)
73'
Е. Осипов
84'
Е. Осипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Уфа
Замена
А. Носов
️️️️
В. Афонин
90'
Желтая карточка
В. Афонин
88'
87'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Заболотный
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Яковлев
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Е. Осипов
Желтая карточка
А. Михеев
80'
73'
ГОЛ! 1:1!
Е. Осипов
69'
Желтая карточка
М. Тишкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мирошниченко
69'
Замена
С. Цуканов
️️️️
Д. Дегтев
67'
62'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
С. Мирошниченко
61'
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Ткачук
58'
54'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Нагибин
19'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Сухов
Красная карточка
Ю. Лебедев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Салют
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-1-3-2-1
55
Криворучко
21
Бутырин
24
Мирошниченко
27
Лебедев
8
Афонин
7
Бекетов
90
Михеев
9
Яковлев
31
Ткачук
77
Андреев
22
Дегтев
4-1-4-1
1
Юрченко
44
Тишкин
19
Осипов
3
Аликин
33
Сухов
13
Засеев
11
Карлос
14
Семакин
9
Нагибин
9
Жиляев
91
Заболотный
22
Дегтев
39
Цуканов
39
Цуканов
22
Дегтев
9
Яковлев
13
Семенов
13
Семенов
9
Яковлев
8
Афонин
11
Носов
11
Носов
8
Афонин
31
Ткачук
15
Чадов
15
Чадов
31
Ткачук
91
Заболотный
88
Киреев
88
Киреев
91
Заболотный
33
Сухов
6
Виллиам
6
Виллиам
33
Сухов
9
Жиляев
18
Килин
18
Килин
9
Жиляев
9
Нагибин
87
Мязин
87
Мязин
9
Нагибин
Остались в запасе
Салют
Уфа
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
57
Константин Подкорытов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
Остались в запасе
57
Константин Подкорытов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Салют - Уфа
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Салют
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