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    Роман Сурнев - статистика

    Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Александрович
    Фамилия Сурнев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2012 90' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:2 Енисей (Красноярск)
    16.11.2012 1' -58' Сочи (Сочи) 2:1 Енисей (Красноярск)
    12.11.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.11.2012 46' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Енисей (Красноярск)
    26.10.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    22.10.2012 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2012 89' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Енисей (Красноярск)
    02.10.2012 89' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Балтика (Калининград)
    21.09.2012 Был в запасе Химки (Химки) 1:2 Енисей (Красноярск)
    17.09.2012 82' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    10.09.2012 83' -90' Томь (Томск) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.09.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    27.08.2012 1' -61' Салют (Белгород) 2:1 Енисей (Красноярск)
    22.08.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    13.08.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    30.07.2012 73' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
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