|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2012
|90' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|16.11.2012
|1' -58'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|12.11.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.11.2012
|46' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.10.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|22.10.2012
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2012
|89' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|02.10.2012
|89' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|21.09.2012
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|17.09.2012
|82' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|10.09.2012
|83' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.09.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|27.08.2012
|1' -61'
|Салют (Белгород)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|22.08.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|13.08.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|30.07.2012
|73' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)