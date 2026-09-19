Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Данила Гайворонский - статистика

Зенит-2
7 сентября 2003 (23)
#42 | Защитник
185 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
05.09.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
10
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
1' - 80'
80'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Зенит-2
4 : 0
02.05.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Бр
2 : 0
25.04.2026
Зенит-2
1' - 90'
39'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Тюмень
1 : 1
11.04.2026
Зенит-2
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Зенит-2
1 : 3
05.04.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Зенит-2
2 : 4
21.03.2026
Динамо Киров
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Алания
3 : 1
14.03.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Зенит-2
1 : 2
07.03.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
2
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
11
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+