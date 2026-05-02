Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит-2 - Алания: обзор матча 02 мая 2026

Зенит-2
02.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
4 : 0
Завершен
Алания
8' К. Косарев (П) 41' А. Касаджиков 56' К. Косарев (П) 90+3' К. Воинков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Алания
Завершен
ГОЛ! 4:0! Константин Воинков
Пас отдал Иван Шилёнок
90' +3
87'
Красная карточка
Давид Кобесов
Замена
Алексей Бусалаев ️️️️➡️️ Сергей Чернов
82'
Замена
Константин Воинков ️️️️➡️️ Кирилл Косарев
82'
79'
Вторая желтая
Артур Кусков
Замена
Денис Терентьев ️️️️➡️️ Станислав Карелин
69'
67'
Замена
Давид Кокоев ️️️️➡️️ Давид Тепсикоев
Желтая карточка
Станислав Карелин
66'
Замена
Иван Шилёнок ️️️️➡️️ Матвей Иванов
60'
Замена
Линар Ханов ️️️️➡️️ Александр Егурнев
60'
57'
Замена
Дато Черткоев ️️️️➡️️ Тарас Гаглоев
ГОЛ с пенальти! 3:0! Кирилл Косарев
56'
54'
Желтая карточка
Тимур Булацев
46'
Замена
Тимур Булацев ️️️️➡️️ Сармат Касаев
46'
Замена
Артур Козырев ️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
46'
Замена
Давид Кобесов ️️️️➡️️ Исмаил Дибиров
ГОЛ! 2:0! Андрей Касаджиков
Пас отдал Савелий Никифоров
41'
31'
Желтая карточка
Сармат Касаев
28'
Желтая карточка
Алан Хугаев
Желтая карточка
Матвей Иванов
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Кирилл Косарев
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
93
Максим Шичанин
ВР
63
Станислав Карелин
ЛЗ
71
Дмитрий Шумихин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ПЗ
89
Матвей Иванов
ЛП
87
Савелий Никифоров
ЦП
59
Андрей Касаджиков
ПП
53
Александр Егурнев
ЦФ
91
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Алания
1
Давид Бязров
ВР
17
Сармат Касаев
ЛЗ
9
Артем Закиров
ЛЗ
57
Давид Тепсикоев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ПЗ
8
Алан Хугаев
ПЗ
37
Тарас Гаглоев
ПЗ
99
Махач Абдулхамидов
ЛП
7
Исмаил Дибиров
ПП
55
Заурбек Рамонов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Зенит-2
49
Линар Ханов
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
70
Никита Вершинин
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
Алания
89
Данил Шашлов
ЦЗ
11
Дато Черткоев
ЦЗ
18
Давид Кобесов
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
3-2-3-2
93
Шичанин
85
Чернов
63
Карелин
35
Гайворонский
71
Шумихин
45
Глазунов
89
Иванов
87
Никифоров
59
Касаджиков
91
Косарев
53
Егурнев
3-2-2-1
1
Бязров
17
Касаев
9
Закиров
5
Багаев
37
Гаглоев
57
Тепсикоев
7
Дибиров
99
Абдулхамидов
55
Рамонов
53
Егурнев
49
Ханов
49
Ханов
53
Егурнев
91
Косарев
64
Воинков
64
Воинков
91
Косарев
85
Чернов
72
Бусалаев
72
Бусалаев
85
Чернов
63
Карелин
43
Терентьев
43
Терентьев
63
Карелин
89
Иванов
92
Шилёнок
92
Шилёнок
89
Иванов
37
Гаглоев
11
Черткоев
11
Черткоев
37
Гаглоев
7
Дибиров
18
Кобесов
18
Кобесов
7
Дибиров
55
Рамонов
21
Козырев
21
Козырев
55
Рамонов
17
Касаев
87
Булацев
87
Булацев
17
Касаев
57
Тепсикоев
25
Кокоев
25
Кокоев
57
Тепсикоев
Остались в запасе
Зенит-2
Алания
70
Никита Вершинин
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
89
Данил Шашлов
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
70
Никита Вершинин
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Зенит-2 - Алания
2
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
18
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Смена
Новости команд
Все
Зенит-2
Алания
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зенит-2
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+