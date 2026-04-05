Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит-2 - Динамо-2: обзор матча 05 апреля 2026

Зенит-2
05.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
1 : 3
Завершен
Динамо-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Динамо-2
Завершен
77'
Замена
️️️️➡️️ Максим Балахонов
Желтая карточка
Кирилл Косарев
76'
Замена
Никита Хват ️️️️➡️️ Савелий Никифоров
75'
Замена
️️️️➡️️ Андрей Касаджиков
46'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
93
Максим Шичанин
ВР
72
Алексей Бусалаев
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ЛЗ
63
Станислав Карелин
ЛЗ
87
Савелий Никифоров
ПЗ
71
Дмитрий Шумихин
ПЗ
37
Иван Терентьев
ПЗ
59
Андрей Касаджиков
ЛП
89
Матвей Иванов
ЦП
53
Александр Егурнев
ПП
91
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ВР
5
Александер Лубнин
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛЗ
79
Максим Балахонов
ПЗ
2
Кирилл Исаев
ПЗ
8
Артем Змеев
ЛП
89
Глеб Мирошниченко
ЛП
81
Данила Попков
ЦП
65
Владимир Иванов
ПП
88
Виктор Окишор
ПП
64
Максим Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Зенит-2
85
Сергей Чернов
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
88
Никита Хват
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Динамо-2
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
3-2-3-1
93
Шичанин
71
Шумихин
72
Бусалаев
45
Глазунов
63
Карелин
37
Терентьев
59
Касаджиков
89
Иванов
53
Егурнев
91
Косарев
4-5-1
84
Сорокин
2
Исаев
79
Балахонов
5
Лубнин
98
Ласкин
88
Окишор
65
Иванов
8
Змеев
81
Попков
89
Мирошниченко
64
Никифоров
87
Никифоров
88
Хват
88
Хват
87
Никифоров
Остались в запасе
Зенит-2
Динамо-2
85
Сергей Чернов
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
85
Сергей Чернов
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Зенит-2 - Динамо-2
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
9
Офсайды
6
2
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Главный судья:
V. Evdokimov
Стадион:
Смена
Новости команд
Все
Зенит-2
Динамо-2
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе
4 мая
1
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зенит-2
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 