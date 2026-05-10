Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Киров - Зенит-2: обзор матча 10 мая 2026

Динамо Киров
10.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
4 : 1
Завершен
Зенит-2
10' А. Малых 27' Н. Камаев 41' М. Лаук 46' М. Лаук
88' Л. Ханов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - Зенит-2
Завершен
88'
ГОЛ! 4:1! Линар Ханов
78'
Замена
Константин Воинков ️️️️➡️️ Андрей Касаджиков
Замена
Тимофей Ситников ️️️️➡️️ Александр Степанов
72'
Замена
Артем Пасько ️️️️➡️️ Александр Чижевский
72'
69'
Замена
Линар Ханов ️️️️➡️️ Кирилл Косарев
69'
Замена
Иван Шилёнок ️️️️➡️️ Станислав Карелин
69'
Замена
Денис Терентьев ️️️️➡️️ Сергей Чернов
Замена
Роман Полковников ️️️️➡️️ Николай Камаев
64'
Желтая карточка
Билал Ахъядов
59'
Замена
Стефан Калинов ️️️️➡️️ Максим Лаук
53'
Замена
Евгений Песиков ️️️️➡️️ Артем Филиппов
53'
ГОЛ! 4:0! Максим Лаук
Пас отдал Николай Камаев
46'
45'
Замена
Александр Егурнев ️️️️➡️️ Алексей Бусалаев
ГОЛ! 3:0! Максим Лаук
Пас отдал Артем Филиппов
41'
Желтая карточка
Евгений Игнатович
32'
ГОЛ! 2:0! Николай Камаев
Пас отдал Кирилл Бурыкин
27'
ГОЛ! 1:0! Андрей Малых
10'
Желтая карточка
Максим Лаук
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
29
Евгений Игнатович
ЛЗ
19
Александр Степанов
ЛЗ
91
Артем Филиппов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
27
Александр Чижевский
ПЗ
8
Николай Камаев
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛП
98
Егор Поздняков
ПП
17
Максим Лаук
ЦФ
93
Билал Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Зенит-2
93
Максим Шичанин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ЛЗ
59
Андрей Касаджиков
ЛЗ
72
Алексей Бусалаев
ПЗ
63
Станислав Карелин
ПЗ
71
Дмитрий Шумихин
ПЗ
89
Матвей Иванов
ЛП
85
Сергей Чернов
ЦП
87
Савелий Никифоров
ПП
91
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Динамо Киров
17
Евгений Песиков
ЛЗ
24
Тимофей Ситников
ЛЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
7
Роман Полковников
ПЗ
3
Артем Пасько
ПЗ
73
Стефан Калинов
ЦФ
Зенит-2
64
Константин Воинков
ЛЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
53
Александр Егурнев
ПЗ
43
Денис Терентьев
ЦП
49
Линар Ханов
ЦФ
3-2-2-2
1
Задирака
27
Чижевский
29
Игнатович
19
Степанов
91
Филиппов
8
Камаев
31
Бурыкин
98
Поздняков
93
Ахъядов
17
Лаук
3-2-3-1
93
Шичанин
63
Карелин
35
Гайворонский
45
Глазунов
71
Шумихин
59
Касаджиков
87
Никифоров
85
Чернов
89
Иванов
91
Косарев
91
Филиппов
17
Песиков
17
Песиков
91
Филиппов
19
Степанов
24
Ситников
24
Ситников
19
Степанов
8
Камаев
7
Полковников
7
Полковников
8
Камаев
27
Чижевский
3
Пасько
3
Пасько
27
Чижевский
17
Лаук
73
Калинов
73
Калинов
17
Лаук
59
Касаджиков
64
Воинков
64
Воинков
59
Касаджиков
63
Карелин
92
Шилёнок
92
Шилёнок
63
Карелин
72
Бусалаев
53
Егурнев
53
Егурнев
72
Бусалаев
85
Чернов
43
Терентьев
43
Терентьев
85
Чернов
91
Косарев
49
Ханов
49
Ханов
91
Косарев
Остались в запасе
Динамо Киров
Зенит-2
96
Александр Миронов
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
84
Артем Митяев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
96
Александр Миронов
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
Остались в запасе
84
Артем Митяев
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Динамо Киров - Зенит-2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
5
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Информация о матче
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Зенит-2
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Киров
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+