Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит-2 - Динамо Киров: обзор матча 21 марта 2026

Зенит-2
21.03.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
2 : 4
Завершен
Динамо Киров
16' А. Касаджиков 20' М. Хохлов
65' Е. Песиков 75' С. Калинов 77' К. Бурыкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Динамо Киров
Завершен
90' +5
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Бурыкин
86'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Песиков
77'
ГОЛ! 2:3! Кирилл Бурыкин
75'
ГОЛ! 2:2! Стефан Калинов
72'
Замена
Стефан Калинов ️️️️➡️️ Максим Лаук
70'
Желтая карточка
Кирилл Бурыкин
Желтая карточка
Данила Гайворонский
70'
65'
ГОЛ! 2:1! Евгений Песиков
Замена
Савелий Никифоров ️️️️➡️️ Никита Хват
63'
Замена
Кирилл Косарев ️️️️➡️️ Максим Хохлов
63'
ГОЛ! 2:0! Максим Хохлов
20'
ГОЛ! 1:0! Андрей Касаджиков
16'
Желтая карточка
Андрей Касаджиков
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Максим Зайцев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЛЗ
63
Станислав Карелин
ЛЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
59
Андрей Касаджиков
ПЗ
80
Илья Булыгин
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ЛП
88
Никита Хват
ЦП
89
Матвей Иванов
ПП
39
Максим Хохлов
ЦФ
53
Александр Егурнев
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Динамо Киров
96
Александр Миронов
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛП
17
Максим Лаук
ЛП
98
Егор Поздняков
ЦП
8
Николай Камаев
ПП
17
Евгений Песиков
ПП
6
Матвей Мартинкевич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Зенит-2
71
Дмитрий Шумихин
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
87
Савелий Никифоров
ЦЗ
37
Иван Терентьев
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ЦЗ
91
Кирилл Косарев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
Динамо Киров
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
1
Владимир Задирака
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
3-2-3-2
96
Зайцев
59
Касаджиков
35
Гайворонский
92
Шилёнок
63
Карелин
80
Булыгин
45
Глазунов
88
Хват
89
Иванов
53
Егурнев
39
Хохлов
4-5-1
96
Миронов
19
Степанов
12
Малых
72
Тепляков
27
Чижевский
17
Песиков
8
Камаев
31
Бурыкин
98
Поздняков
17
Лаук
6
Мартинкевич
88
Хват
87
Никифоров
87
Никифоров
88
Хват
39
Хохлов
91
Косарев
91
Косарев
39
Хохлов
17
Лаук
73
Калинов
73
Калинов
17
Лаук
Остались в запасе
Зенит-2
Динамо Киров
71
Дмитрий Шумихин
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
37
Иван Терентьев
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Коноплев
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
1
Владимир Задирака
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
71
Дмитрий Шумихин
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
37
Иван Терентьев
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
Остались в запасе
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
1
Владимир Задирака
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Коноплев
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Зенит-2 - Динамо Киров
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
12
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
3
Информация о матче
Главный судья:
D. Tsurkov
Стадион:
Смена
Новости команд
Все
Зенит-2
Динамо Киров
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе
4 мая
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зенит-2
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 