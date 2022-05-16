Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиан Новак - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Новак
    Команда Йерв
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1998 (24 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Йерв 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 3:1 Йерв (Гримстад)
    16.07.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    10.07.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:2 Йерв (Гримстад)
    06.07.2022 79' -90' Мольде (Мольде) 1:1 Йерв (Гримстад)
    02.07.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    19.06.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:2 ХамКам (Хамар)
    29.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    25.05.2022 89' -90' Олесунн (Олесунн) 2:1 Йерв (Гримстад)
    22.05.2022 88' -90' Йерв (Гримстад) 0:1 Одд (Шиен)
    16.05.2022 89' -90' Викинг (Ставангер) 3:0 Йерв (Гримстад)
    08.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    24.04.2022 72' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Йерв (Гримстад)
    18.04.2022 85' -90' Йерв (Гримстад) 1:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    09.04.2022 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 4:0 Йерв (Гримстад)
    03.04.2022 80' -90' Йерв (Гримстад) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    90'
    • Читайте нас: 
    11