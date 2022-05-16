Кристиан Новак - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Йерв
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Йерв
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Йерв
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|3:1
|Йерв (Гримстад)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Йерв (Гримстад)
|06.07.2022
|79' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:1
|Йерв (Гримстад)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:2
|ХамКам (Хамар)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|25.05.2022
|89' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|22.05.2022
|88' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|89' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:0
|Йерв (Гримстад)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|72' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|85' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|4:0
|Йерв (Гримстад)
|03.04.2022
|80' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|90'