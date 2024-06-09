Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Богдан Логачев - статистика

Завершил карьеру
19 марта 2002 (24), Антрацит
#55 | Защитник
176 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Волга
1 : 0
09.06.2024
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
0 : 2
02.06.2024
Спартак К
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
1 : 1
29.05.2024
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Авангард
2 : 0
25.05.2024
Машук-КМВ
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 1
19.05.2024
Иртыш
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Химик
2 : 3
15.05.2024
Машук-КМВ
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Калуга
1 : 2
11.05.2024
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 3
04.05.2024
Текстильщик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
03.04.2024
Химик
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 1
30.03.2024
Калуга
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
2 : 3
18.03.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.03.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Главные новости
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
6
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
3
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
9
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+