Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Авангард - Машук-КМВ
Авангард - Машук-КМВ: обзор матча 25 мая 2024
Авангард
25.05.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
2 : 0
Завершен
Машук-КМВ
32'
А. Агеев
61'
В. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Авангард - Машук-КМВ
Замена
И. Вольнов
️️️️
И. Кулешин
88'
Замена
Д. Малыхин
️️️️
А. Агеев
80'
Замена
Д. Павлов
️️️️
В. Игнатенко
80'
Замена
Э. Набатов
️️️️
Н. Куприянов
79'
Желтая карточка
Н. Куприянов
78'
75'
Замена
М. Магомедов
️️️️
А. Бутенко
70'
Желтая карточка
Р. Гусенгаджиев
Желтая карточка
В. Игнатенко
66'
ГОЛ! 2:0!
В. Игнатенко
Пас отдал
Н. Куприянов
61'
56'
Замена
Б. Логачев
️️️️
А. Кусков
56'
Замена
Н. Иванов
️️️️
И. Пеков
53'
Желтая карточка
А. Саидов
46'
Замена
М. Мусаев
️️️️
М. Тлехугов
46'
Замена
Р. Суанов
️️️️
М. Магомедов
ГОЛ! 1:0!
А. Агеев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
74
Никита Куприянов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
76
Александр Агеев
АП
Главный тренер
Игорь Беляев
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Анзор Хутов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
10
Эмрах Набатов
ЦП
41
Игорь Родионов
ПВ
63
Илья Вольнов
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
99
Руслан Суанов
ЦФ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
4-1-2-3
71
Мицаев
23
Кулешин
14
Чибисов
5
Жилмостных
22
Ивантеев
9
Имуллин
74
Куприянов
11
Игнатенко
88
Савин
76
Агеев
79
Свинцов
4-2-3-1
30
Саганович
8
Кусков
55
Саидов
4
Мачилов
3
Хагур
6
Пеков
15
Гусенгаджиев
11
Хутов
7
Магомедов
9
Тлехугов
13
Бутенко
11
Игнатенко
90
Павлов
90
Павлов
11
Игнатенко
23
Кулешин
63
Вольнов
63
Вольнов
23
Кулешин
76
Агеев
8
Малыхин
8
Малыхин
76
Агеев
74
Куприянов
10
Набатов
10
Набатов
74
Куприянов
8
Кусков
55
Логачев
55
Логачев
8
Кусков
6
Пеков
7
Иванов
7
Иванов
6
Пеков
13
Бутенко
8
Магомедов
8
Магомедов
13
Бутенко
7
Магомедов
99
Суанов
99
Суанов
7
Магомедов
9
Тлехугов
23
Мусаев
23
Мусаев
9
Тлехугов
Остались в запасе
Авангард
Машук-КМВ
41
Игорь Родионов
ПВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
70
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
41
Игорь Родионов
ПВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
40
Владислав Петрищев
ЦЗ
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ВР
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Авангард - Машук-КМВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Новости команд
Все
Авангард
Машук-КМВ
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Машук-КМВ» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Вторая лига А: шансы «Машука-КМВ» и «Родины-2» на победу в матче 17 тура
8 ноября
«Машук-КМВ» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Машук-КМВ» – «Волгарь»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+