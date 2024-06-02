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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Машук-КМВ - Спартак К
Машук-КМВ - Спартак К: обзор матча 02 июня 2024
Машук-КМВ
02.06.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
0 : 2
Завершен
Спартак К
63'
А. Вязников
76'
Д. Файзуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Спартак К
90'
+2
Желтая карточка
М. Гайдаш
Желтая карточка
М. Магомедов
90'
+2
84'
Замена
Р. Вегеря
️️️️
А. Серасхов
Замена
М. Магомедов
️️️️
А. Бутенко
82'
76'
ГОЛ! 0:2!
Д. Файзуллин
Замена
М. Тлехугов
️️️️
М. Мусаев
68'
Замена
А. Хутов
️️️️
М. Магомедов
68'
65'
Замена
Н. Генчу
️️️️
А. Вязников
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Вязников
Пас отдал
И. Евлоев
Замена
И. Пеков
️️️️
Н. Иванов
58'
Замена
Н. Глойдман
️️️️
Б. Логачев
58'
Желтая карточка
Р. Хагур
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
23
Магомед Мусаев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
74
Александр Вязников
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
77
Ислам Евлоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
22
Олег Суворов
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Анзор Хутов
ПВ
7
Магомед Магомедов
ПВ
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Саганович
3
Хагур
4
Мачилов
55
Логачев
27
Елисеев
15
Гусенгаджиев
7
Иванов
8
Магомедов
99
Суанов
13
Бутенко
23
Мусаев
3-2-1-2-1
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
3
Бугриев
78
Киселев
74
Вязников
8
Сабусов
50
Файзуллин
55
Саплинов
77
Евлоев
55
Логачев
33
Глойдман
33
Глойдман
55
Логачев
7
Иванов
6
Пеков
6
Пеков
7
Иванов
23
Мусаев
9
Тлехугов
9
Тлехугов
23
Мусаев
8
Магомедов
11
Хутов
11
Хутов
8
Магомедов
13
Бутенко
7
Магомедов
7
Магомедов
13
Бутенко
2
Серасхов
5
Вегеря
5
Вегеря
2
Серасхов
74
Вязников
44
Генчу
44
Генчу
74
Вязников
Остались в запасе
Машук-КМВ
Спартак К
70
Александр Дьячков
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
22
Олег Суворов
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артур Садиров
15
Денис Терехов
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
22
Олег Суворов
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Владимир Тункин
Статистика матча Машук-КМВ - Спартак К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
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