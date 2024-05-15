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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Химик - Машук-КМВ
Химик - Машук-КМВ: обзор матча 15 мая 2024
Химик
15.05.2024, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
2 : 3
Завершен
Машук-КМВ
2'
Н. Абрамушкин
19'
Н. Абрамушкин
1'
Н. Иванов
11'
А. Хутов
79'
Н. Глойдман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химик - Машук-КМВ
90'
+3
Желтая карточка
Р. Мачилов
90'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Р. Гусенгаджиев
Замена
Д. Меренчуков
️️️️
Я. Краснов
84'
79'
ГОЛ! 2:3!
Н. Глойдман
Пас отдал
И. Пеков
Замена
Д. Котельников
️️️️
В. Ермаков
65'
Замена
В. Марков
️️️️
А. Егурнев
65'
62'
Замена
М. Темишев
️️️️
А. Хутов
62'
Замена
М. Мусаев
️️️️
Н. Иванов
62'
Замена
Н. Глойдман
️️️️
Б. Логачев
61'
Желтая карточка
Р. Гусенгаджиев
Желтая карточка
В. Ермаков
59'
Замена
С. Тимошкин
️️️️
К. Морозов
58'
Замена
И. Анциферов
️️️️
И. Беляков
58'
56'
Желтая карточка
А. Хутов
Желтая карточка
Н. Абрамушкин
47'
46'
Замена
И. Пеков
️️️️
Р. Суанов
44'
Вторая желтая
А. Бутенко
41'
Желтая карточка
Р. Суанов
ГОЛ! 2:2!
Н. Абрамушкин
Пас отдал
Я. Краснов
19'
11'
ГОЛ! 1:2!
А. Хутов
Пас отдал
Н. Иванов
4'
Желтая карточка
А. Бутенко
ГОЛ! 1:1!
Н. Абрамушкин
Пас отдал
К. Щербаков
2'
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Ярослав Краснов
ЛП
53
Александр Егурнев
ЛВ
4
Владимир Ермаков
ОП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
11
Анзор Хутов
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Химик
13
Иван Сальников
ВР
3
Никита Лысенко
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
70
Файзиддин Нажмов
ЛВ
77
Даниил Котельников
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
47
Иван Сергиенко
АП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
7
Сергей Тимошкин
ПВ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
9
Илья Анциферов
ЦФ
21
Леонид Юферов
ЦФ
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Шулкин
6
Сакович
97
Доронин
7
Абрамушкин
99
Морозов
4
Ермаков
3
Щербаков
19
Краснов
23
Сергиенко
53
Егурнев
10
Беляков
3-3-1-1-2
30
Саганович
55
Саидов
4
Мачилов
55
Логачев
8
Кусков
15
Гусенгаджиев
3
Хагур
7
Иванов
11
Хутов
13
Бутенко
99
Суанов
19
Краснов
10
Меренчуков
10
Меренчуков
19
Краснов
4
Ермаков
77
Котельников
77
Котельников
4
Ермаков
53
Егурнев
11
Марков
11
Марков
53
Егурнев
99
Морозов
7
Тимошкин
7
Тимошкин
99
Морозов
10
Беляков
9
Анциферов
9
Анциферов
10
Беляков
55
Логачев
33
Глойдман
33
Глойдман
55
Логачев
11
Хутов
22
Темишев
22
Темишев
11
Хутов
99
Суанов
6
Пеков
6
Пеков
99
Суанов
15
Гусенгаджиев
8
Магомедов
8
Магомедов
15
Гусенгаджиев
7
Иванов
23
Мусаев
23
Мусаев
7
Иванов
Остались в запасе
Химик
Машук-КМВ
3
Никита Лысенко
ЛЗ
13
Иван Сальников
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
24
Руслан Сайфулин
ПВ
70
Файзиддин Нажмов
ЛВ
47
Иван Сергиенко
АП
21
Леонид Юферов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
70
Александр Дьячков
ВР
9
Марат Тлехугов
ПВ
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
3
Никита Лысенко
ЛЗ
13
Иван Сальников
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
24
Руслан Сайфулин
ПВ
70
Файзиддин Нажмов
ЛВ
47
Иван Сергиенко
АП
21
Леонид Юферов
ЦФ
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
9
Марат Тлехугов
ПВ
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Химик - Машук-КМВ
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
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