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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Калуга - Машук-КМВ
Калуга - Машук-КМВ: обзор матча 11 мая 2024
Калуга
11.05.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
1 : 2
Завершен
Машук-КМВ
23'
Д. Полях
28'
Р. Суанов
38'
М. Тлехугов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Калуга - Машук-КМВ
84'
Желтая карточка
Р. Гусенгаджиев
82'
Замена
М. Темишев
️️️️
А. Кусков
Замена
И. Рапаков
️️️️
В. Карев
82'
73'
Замена
Н. Глойдман
️️️️
И. Пеков
73'
Замена
Н. Иванов
️️️️
М. Тлехугов
73'
Замена
Р. Хагур
️️️️
А. Бутенко
Замена
Д. Князев
️️️️
А. Голубцов
70'
63'
Замена
М. Мусаев
️️️️
Р. Суанов
Замена
И. Клементьев
️️️️
Б. Рогочий
51'
Замена
Д. Захаров
️️️️
Т. Абдрашитов
46'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
М. Ставцев
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
М. Тлехугов
Пас отдал
А. Хутов
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Суанов
Пас отдал
И. Пеков
ГОЛ! 1:0!
Д. Полях
Пас отдал
М. Ставцев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
43
Александр Голубцов
АП
28
Данил Новиков
АП
99
Данил Полях
ПВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
57
Максим Ставцев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Анзор Хутов
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
8
Даниил Князев
ЦП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
27
Артур Уваров
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
7
Николай Иванов
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
23
Магомед Мусаев
ЦФ
3-1-3-3
23
Герасимов
84
Гуца
29
Игнатович
23
Рогочий
6
Козлов
11
Карев
28
Новиков
99
Полях
57
Ставцев
41
Абдрашитов
43
Голубцов
4-2-2-2
30
Саганович
8
Кусков
4
Мачилов
55
Логачев
55
Саидов
6
Пеков
15
Гусенгаджиев
11
Хутов
9
Тлехугов
13
Бутенко
99
Суанов
23
Рогочий
26
Клементьев
26
Клементьев
23
Рогочий
11
Карев
21
Рапаков
21
Рапаков
11
Карев
43
Голубцов
8
Князев
8
Князев
43
Голубцов
41
Абдрашитов
9
Захаров
9
Захаров
41
Абдрашитов
57
Ставцев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
57
Ставцев
6
Пеков
33
Глойдман
33
Глойдман
6
Пеков
13
Бутенко
3
Хагур
3
Хагур
13
Бутенко
8
Кусков
22
Темишев
22
Темишев
8
Кусков
9
Тлехугов
7
Иванов
7
Иванов
9
Тлехугов
99
Суанов
23
Мусаев
23
Мусаев
99
Суанов
Остались в запасе
Калуга
Машук-КМВ
74
Павел Ковалёв
ВР
27
Артур Уваров
ЦФ
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
70
Александр Дьячков
ВР
8
Мутаалим Магомедов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
27
Артур Уваров
ЦФ
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
8
Мутаалим Магомедов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Калуга - Машук-КМВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
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