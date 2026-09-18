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Кипр. Первый дивизион
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Омония 29-го мая
Луиш Сантуш
Статистика
€ 175 тыс
Луиш Сантуш - статистика
Омония 29-го мая
20 января 2000 (26)
#77 | Нападающий
176 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
81' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
18
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Порту
2 : 1
12.05.2024
Боавишта
1' - 90'
56'
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
82' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.04.2024
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Боавишта
1 : 1
20.04.2024
Эштрела
75' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
46' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
60' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 1
04.03.2024
Боавишта
73' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
1' - 35'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
64' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
2 : 0
19.01.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 16 тур
Боавишта
1 : 1
05.01.2024
Порту
61' - 90'
62'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
40' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
61' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
30.10.2023
Спортинг
75' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
88' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
4 : 1
24.09.2023
Боавишта
65' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
33' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
Был в запасе
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