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Alberto Vaquero
Статистика
Alberto Vaquero - статистика
Завершил карьеру
#26 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
1 : 1
02.06.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Мирандес
0 : 0
24.03.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
2 : 0
09.03.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Сарагоса
0 : 1
03.03.2024
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сарагоса
1 : 2
16.02.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эйбар
1 : 0
11.02.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сарагоса
3 : 0
05.02.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Алькоркон
0 : 0
27.01.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Эльденсе
1 : 1
15.01.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Сарагоса
2 : 2
20.12.2023
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Аморебьета
1 : 1
17.12.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
08.12.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 0
02.12.2023
Леганес
90' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
0 : 2
18.11.2023
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Эльче
2 : 0
11.11.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
0 : 0
06.11.2023
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
1 : 1
30.10.2023
Сарагоса
67' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
2 : 3
21.10.2023
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
2 : 2
14.10.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 2
08.10.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
ФК Андорра
0 : 1
05.10.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
01.10.2023
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
25.09.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
1 : 1
15.09.2023
Расинг
Был в запасе
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