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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Сарагоса
Расинг де Феррол - Сарагоса: обзор матча 25 сентября 2023
Расинг де Феррол
25.09.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
60'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Сарагоса
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
К. Висенте
90'
+1
Замена
М. Дельгадо
️️️️
B. Martínez
86'
81'
Замена
M. Luna
️️️️
С. Бермехо
81'
Замена
M. Luna
️️️️
Ф. Гамес
Замена
C.
️️️️
Э. Пена
74'
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
74'
72'
Замена
М. Меса
️️️️
Т. Мойя
72'
Замена
В. Мольехо
️️️️
Х. Валера
62'
Замена
М. Вальехо
️️️️
С. Бакиш
ГОЛ! 1:0!
А. Хименес
Пас отдал
К. Висенте
60'
Желтая карточка
Д. Кастро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
18
Марк Агуадо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
3-2-5
13
2
Дельмас
14
22
7
Висенте
8
Берналь
15
Кастро
14
Лосада
8
Пена
10
Сене
20
Хименес
4-3-3
1
16
Франкес
15
38
15
Гамес
16
Грау
20
Мойя
17
Бермехо
20
Асон
12
Бакиш
11
Валера
8
Пена
22
22
8
Пена
20
Хименес
9
9
20
Хименес
7
Висенте
16
Мансанара
16
Мансанара
7
Висенте
22
16
Дельгадо
16
Дельгадо
22
15
Гамес
2
2
15
Гамес
12
Бакиш
21
Вальехо
21
Вальехо
12
Бакиш
11
Валера
11
Мольехо
11
Мольехо
11
Валера
20
Мойя
11
Меса
11
Меса
20
Мойя
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Сарагоса
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Расинг де Феррол - Сарагоса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
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