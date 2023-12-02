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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Леганес
Сарагоса - Леганес: обзор матча 02 декабря 2023
Сарагоса
02.12.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
39'
М. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Леганес
Замена
A. Borge Martín
️️️️
Х. Валера
90'
+3
Замена
A. Vaquero
️️️️
Т. Мойя
90'
Замена
С. Энрих
️️️️
В. Мольехо
89'
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Агуадо
88'
87'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Э. Франкеса
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Меса
80'
79'
Замена
Н. Джуара
️️️️
И. Ундабаррена
78'
Замена
О. Уренья
️️️️
Д. Гарсия
78'
Замена
С. Сиссе
️️️️
И. Нею
65'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
63'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Чикко
ГОЛ! 1:0!
М. Меса
39'
Желтая карточка
В. Мольехо
34'
Желтая карточка
М. Агуадо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
11
Майкель Меса
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
4-2-1-3
13
Ребольо
15
Гамес
6
Моуриньо
15
16
Франкес
18
Агуадо
20
Мойя
11
Мольехо
11
Валера
16
11
Меса
4-1-2-3
13
Конде
21
Мирамон
23
Саэнс
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
8
Ундабаррена
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
19
Раба
11
Валера
38
38
11
Валера
11
Меса
16
Грау
16
Грау
11
Меса
18
Агуадо
17
Бермехо
17
Бермехо
18
Агуадо
20
Мойя
26
26
20
Мойя
11
Мольехо
9
Энрих
9
Энрих
11
Мольехо
91
Нею
8
Сиссе
8
Сиссе
91
Нею
15
Франкеса
11
Гарсия
11
Гарсия
15
Франкеса
8
Ундабаррена
7
Джуара
7
Джуара
8
Ундабаррена
14
Чикко
20
Портильо
20
Портильо
14
Чикко
9
Гарсия
28
Уренья
28
Уренья
9
Гарсия
Остались в запасе
Сарагоса
Леганес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Сарагоса - Леганес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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