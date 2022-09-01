Джорди Бруйин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джорди
|Фамилия
|Бруйин
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Джорди
|Фамилия
|Бруйин
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|25.02.2023
|85' - 90'
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 83'
|Экселсиор
|0:3
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|73'
|11.02.2023
|71' - 90'
|НЕК
|0:0
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|10
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|25.02.2023
|85' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|19.02.2023
|1' -83'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|73'
|11.02.2023
|71' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|13.11.2022
|83' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.11.2022
|68' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|71' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|04.09.2022
|76' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2022
|69' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|90'
|26.08.2022
|1' -67'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|66' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|90'