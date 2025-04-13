Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джорди Бруйин - статистика

Завершил карьеру
23 июля 1996 (30), Амстердам
#5 | Полузащитник
171 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 0
13.04.2025
АЗ Алкмаар
83' - 90'
84'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
06.04.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Хераклес
2 : 1
30.03.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
1 : 1
15.03.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 0
08.03.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
4 : 2
02.03.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Аякс
4 : 0
16.02.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Хераклес
4 : 2
08.02.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
1 : 1
31.01.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
24.01.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
11.01.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
01.12.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
2 : 2
23.11.2024
РКС Ваалвейк
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
1 : 0
08.11.2024
Хераклес
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
2 : 0
02.11.2024
НАК Бреда
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Твенте
5 : 0
27.10.2024
Хераклес
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
3 : 4
20.10.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
06.10.2024
Хераклес
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
2 : 1
27.09.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 2
21.09.2024
Хераклес
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
3 : 0
01.09.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
25.08.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 3
18.08.2024
ПСВ
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Спарта
0 : 0
11.08.2024
Хераклес
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+