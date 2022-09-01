Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джорди Бруйин - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джорди
    Фамилия Бруйин
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1996 (26 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 85' - 90' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 1' - 83' Экселсиор 0:3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    73'
    11.02.2023 71' - 90' НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11