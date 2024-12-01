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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Хераклес
АЗ Алкмаар - Хераклес: обзор матча 01 декабря 2024
АЗ Алкмаар
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хераклес
89'
М. Лахдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Хераклес
90'
+2
Желтая карточка
Т. Брунс
ГОЛ! 1:0!
М. Лахдо
89'
Замена
К. Белич
️️️️
К. Смит
81'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
81'
79'
Желтая карточка
J. Hornkamp
78'
Замена
J. Talvitie
️️️️
С. Подгоряну
75'
Желтая карточка
С. Схеперман
Замена
Т. Пэррот
️️️️
М. Мердинк
74'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Й. Класи
74'
68'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Л. Куленович
68'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Я. Замбурек
Замена
М. Лахдо
️️️️
Р. ван Боммел
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Кес Смит
ЦП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
9
Лука Куленович
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Хераклес
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Джорди Бруйин
ОП
32
Сэм Схеперман
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Зут
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
10
Смит
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
9
Мердинк
3-2-1-4
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
4
Мирани
6
Де Керсмакер
8
Замбурек
7
Подгоряну
19
8
Энгельс
9
Куленович
12
Роскен
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
10
Смит
17
Белич
17
Белич
10
Смит
8
Класи
10
Бурместер
10
Бурместер
8
Класи
7
ван Боммел
15
Лахдо
15
Лахдо
7
ван Боммел
9
Мердинк
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Мердинк
8
Замбурек
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Замбурек
9
Куленович
10
Брунс
10
Брунс
9
Куленович
7
Подгоряну
7
7
7
Подгоряну
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Хераклес
12
Tristan Kuijsten
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Джорди Бруйин
ОП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
5
Джорди Бруйин
ОП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Хераклес
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
16
Офсайды
0
1
Количество передач
595
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.46
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
АФАС Штадион
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