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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 20 октября 2024
Хераклес
20.10.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
3 : 4
Завершен
Аякс
12'
Л. Куленович
28'
М. Энгельс
76'
Л. Куленович
25'
Д. Классен
34'
Б. Траоре
63'
В. Вегхорст
82'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Аякс
88'
Желтая карточка
К. Расмуссен
87'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Й. Хато
Вторая желтая
Б. Де Керсмакер
85'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
М. Энгельс
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
В. Вегхорст
ГОЛ! 3:3!
Л. Куленович
Пас отдал
Р. Роскен
76'
73'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Годтс
73'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Б. Траоре
Замена
J. Talvitie
️️️️
С. Подгоряну
72'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Ш. 'т Занд
64'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Д. ван Кам
64'
Замена
Я. Викхофф
️️️️
М. Бенита
64'
63'
ГОЛ! 2:3!
В. Вегхорст
Пас отдал
Й. Хато
59'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Бробби
58'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
К. Тэйлор
37'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
36'
Желтая карточка
Б. Бробби
35'
Желтая карточка
Й. Хато
34'
ГОЛ! 2:2!
Б. Траоре
ГОЛ! 2:1!
М. Энгельс
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Желтая карточка
Б. Де Керсмакер
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Куленович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
9
Лука Куленович
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Хераклес
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-2-1-2
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
22
'т Занд
2
Бенита
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
9
Куленович
7
Подгоряну
8
Энгельс
12
Роскен
4-2-3-1
22
Пасвер
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
15
Бас
14
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Траоре
18
Классен
22
Годтс
9
Бробби
2
Бенита
3
Викхофф
3
Викхофф
2
Бенита
22
'т Занд
10
Брунс
10
Брунс
22
'т Занд
8
ван Кам
8
Замбурек
8
Замбурек
8
ван Кам
7
Подгоряну
7
7
7
Подгоряну
8
Энгельс
19
19
8
Энгельс
21
Хато
24
Ругани
24
Ругани
21
Хато
11
Траоре
3
Гаеи
3
Гаеи
11
Траоре
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
22
Годтс
7
Расмуссен
7
Расмуссен
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Хераклес - Аякс
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
279
604
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
3.57
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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