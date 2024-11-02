Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - НАК Бреда
Хераклес - НАК Бреда: обзор матча 02 ноября 2024
Хераклес
02.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
2 : 0
Завершен
НАК Бреда
39'
Б. Де Керсмакер (П)
63'
Б. Де Керсмакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - НАК Бреда
Замена
J. Talvitie
️️️️
М. Энгельс
83'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Я. Замбурек
82'
Замена
Ш. 'т Занд
️️️️
Д. Бруйин
82'
Желтая карточка
Р. Роскен
76'
73'
Желтая карточка
Л. Граймль
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Л. Куленович
71'
68'
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
68'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
68'
Замена
С. Фернандеш
️️️️
Л. Сауэр
ГОЛ! 2:0!
Б. Де Керсмакер
Пас отдал
С. Подгоряну
63'
62'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
A. Kaied
62'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Р. Паула
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Де Керсмакер
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
9
Лука Куленович
ЦП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
16
Макс Балар
ЦП
8
Клинт Леманс
(К)
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
3-1-3-1-2
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
2
Бенита
5
Бруйин
9
Куленович
6
Де Керсмакер
8
Замбурек
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
2-5-1-2
31
12
Граймль
5
Конголо
16
Балар
9
Йенсен
11
Паула
28
8
Леманс
44
Сауэр
18
12
Кемпер
5
Бруйин
22
'т Занд
22
'т Занд
5
Бруйин
8
Замбурек
8
ван Кам
8
ван Кам
8
Замбурек
8
Энгельс
7
7
8
Энгельс
9
Куленович
19
19
9
Куленович
18
2
Лукассен
2
Лукассен
18
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
11
Паула
28
Гарбетт
28
Гарбетт
11
Паула
44
Сауэр
77
Фернандеш
77
Фернандеш
44
Сауэр
28
99
Косторц
99
Косторц
28
Остались в запасе
Хераклес
НАК Бреда
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
1
Roy Kortsmit
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Хераклес - НАК Бреда
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
12
Количество передач
363
517
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.19
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Jochem Kamphuis, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
Новости команд
Все
Хераклес
НАК Бреда
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+