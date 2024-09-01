Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Хераклес
Зволле - Хераклес: обзор матча 01 сентября 2024
Зволле
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
13'
Д. Венте
78'
Д. Мбайо
90+3'
Ф. Крастев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Хераклес
90'
+4
Желтая карточка
С. Схеперман
ГОЛ! 3:0!
Ф. Крастев
Пас отдал
Д. Мбайо
90'
+3
Замена
E. Reijnders
️️️️
А. Эль-Аззузи
81'
Замена
О. Аэртссен
️️️️
D. van der Haar
81'
81'
Замена
Я. Викхофф
️️️️
М. Бенита
81'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Д. Мирани
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбайо
Пас отдал
Д. ван ден Берг
78'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Венте
73'
72'
Замена
Л. Куленович
️️️️
J. Talvitie
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Н. Фихтингер
64'
Желтая карточка
Н. Фихтингер
62'
46'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Д. ван Кам
36'
Желтая карточка
И. Месик
ГОЛ! 1:0!
Д. Венте
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
Хераклес
36
Jonah te Fruchte
ВР
16
Timo Jansink
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
9
Лука Куленович
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
3-2-3-1-1
1
28
Гравес
3
Гарсия МакНалти
34
Эль-Аззузи
33
2
Флоранус
34
Фихтингер
34
ван ден Берг
10
Крастев
18
Веланас
9
Венте
4-1-1-1-3
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
4
Мирани
22
'т Занд
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
7
Подгоряну
12
Роскен
7
8
Энгельс
33
3
Аэртссен
3
Аэртссен
33
34
Фихтингер
11
Мбайо
11
Мбайо
34
Фихтингер
9
Венте
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Венте
34
Эль-Аззузи
23
23
34
Эль-Аззузи
2
Бенита
3
Викхофф
3
Викхофф
2
Бенита
7
9
Куленович
9
Куленович
7
8
ван Кам
32
Схеперман
32
Схеперман
8
ван Кам
4
Мирани
35
35
4
Мирани
Остались в запасе
Зволле
Хераклес
25
Kenneth Vermeer
ВР
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
36
Jonah te Fruchte
ВР
16
Timo Jansink
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
Остались в запасе
36
Jonah te Fruchte
ВР
16
Timo Jansink
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Зволле - Хераклес
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
14
Офсайды
2
3
Количество передач
438
321
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.47
0.54
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
Новости команд
Все
Зволле
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+