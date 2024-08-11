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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Хераклес
Спарта - Хераклес: обзор матча 11 августа 2024
Спарта
11.08.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
0 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Хераклес
83'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Д. ван Кам
Замена
Д. Китолано
️️️️
А. Верскуерен
81'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
М. Эрдхуйзен
70'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
70'
Замена
К. Негли
️️️️
С. Мито
70'
65'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Ш. 'т Занд
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М.
55'
Желтая карточка
М.
45'
39'
Желтая карточка
Ш. 'т Занд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Спарта
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
5
ван дер Куст
6
44
Эрдхуйзен
2
5
24
Верскуерен
24
Клемент
10
Мито
10
9
Лауритсен
4-1-1-3
1
де Кейзер
2
Бенита
4
Мирани
18
Месик
22
'т Занд
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
7
35
8
Энгельс
44
Эрдхуйзен
3
Мейсен
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
5
18
Де Гузман
18
Де Гузман
5
24
Верскуерен
16
Китолано
16
Китолано
24
Верскуерен
10
Мито
10
Негли
10
Негли
10
Мито
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
Милани
3
Викхофф
3
Викхофф
Милани
8
ван Кам
10
Брунс
10
Брунс
8
ван Кам
22
'т Занд
32
Схеперман
32
Схеперман
22
'т Занд
Остались в запасе
Спарта
Хераклес
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Спарта - Хераклес
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
12
Количество передач
533
249
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.48
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Хет Кастеел
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