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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Хераклес
Утрехт - Хераклес: обзор матча 08 ноября 2024
Утрехт
08.11.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хераклес
67'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Хераклес
90'
Желтая карточка
И. Месик
Замена
Т. Бут
️️️️
Й. Катлин
88'
85'
Замена
Ш. 'т Занд
️️️️
М. Энгельс
85'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Я. Замбурек
72'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Д. Бруйин
Замена
Д. Мин
️️️️
О. Фрауло
69'
ГОЛ! 1:0!
П. Ааронсон
67'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
59'
Замена
Н. Огайо
️️️️
А. Декотт
59'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Родригес
59'
Замена
М. Дидден
️️️️
М. ван дер Хоорн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
9
Лука Куленович
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
18
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
4-2-3-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
29
Фрауло
55
Йенсен
10
Катлин
10
Ааронсон
22
Родригес
9
Декотт
3-1-3-1-2
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
4
Мирани
5
Бруйин
6
Де Керсмакер
8
Замбурек
9
Куленович
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
10
Катлин
18
Бут
18
Бут
10
Катлин
3
ван дер Хоорн
3
Дидден
3
Дидден
3
ван дер Хоорн
9
Декотт
39
Огайо
39
Огайо
9
Декотт
22
Родригес
10
Ромени
10
Ромени
22
Родригес
29
Фрауло
9
Мин
9
Мин
29
Фрауло
8
Энгельс
22
'т Занд
22
'т Занд
8
Энгельс
8
Замбурек
8
ван Кам
8
ван Кам
8
Замбурек
5
Бруйин
19
19
5
Бруйин
Остались в запасе
Утрехт
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Утрехт - Хераклес
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
436
355
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.75
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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