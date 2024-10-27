Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Хераклес
Твенте - Хераклес: обзор матча 27 октября 2024
Твенте
27.10.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
5 : 0
Завершен
Хераклес
38'
М. Бенита (АГ)
42'
А. Салах-Эддин
59'
М. Хилгерс
77'
С. Ламмерс
90+2'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Хераклес
ГОЛ! 5:0!
М. Влап
90'
+2
Замена
H. Kuster
️️️️
С. Стейн
84'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
С. Лтайеф
78'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Брюнс
78'
ГОЛ! 4:0!
С. Ламмерс
Пас отдал
М. Влап
77'
72'
Замена
Т. Брунс
️️️️
J. Hornkamp
64'
Замена
Д. Хогма
️️️️
Ш. 'т Занд
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Ротс
62'
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Хилгерс
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Хилгерс
Пас отдал
М. Влап
59'
56'
Замена
J. Talvitie
️️️️
С. Подгоряну
56'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Д. ван Кам
ГОЛ! 2:0!
А. Салах-Эддин
Пас отдал
С. Ламмерс
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Бенита
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
9
Лука Куленович
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
47
Лтайеф
29
Ламмерс
11
Ротс
4-1-1-1-3
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
22
'т Занд
4
Мирани
8
ван Кам
8
Замбурек
7
Подгоряну
19
8
Энгельс
12
Роскен
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
11
Ротс
6
Эйтинг
6
Эйтинг
11
Ротс
14
Стейн
14
14
14
Стейн
38
Брюнс
6
Киоло
6
Киоло
38
Брюнс
47
Лтайеф
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
47
Лтайеф
22
'т Занд
4
Хогма
4
Хогма
22
'т Занд
8
ван Кам
5
Бруйин
5
Бруйин
8
ван Кам
19
10
Брунс
10
Брунс
19
7
Подгоряну
7
7
7
Подгоряну
Остались в запасе
Твенте
Хераклес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
9
Лука Куленович
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
27
Jop Tijink
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
9
Лука Куленович
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Твенте - Хераклес
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
3
Количество передач
569
368
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.16
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Хераклес
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+