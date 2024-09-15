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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Алмере Сити
Хераклес - Алмере Сити: обзор матча 15 сентября 2024
Хераклес
15.09.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
0 : 0
Завершен
Алмере Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Алмере Сити
90'
+4
Желтая карточка
L. Delaurier-Chaubet
89'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
Ж. Кадиль
78'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Б. Гийом
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Л. Куленович
77'
Замена
Т. Брунс
️️️️
С. Подгоряну
69'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
С. Схеперман
67'
64'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Д. Лоуренс
64'
Замена
Т. Хайе
️️️️
А. Тахири
Желтая карточка
М. Бенита
11'
8'
Желтая карточка
А. Тахири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
9
Лука Куленович
ЦП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
4-3-1-2
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
22
'т Занд
2
Бенита
9
Куленович
6
Де Керсмакер
32
Схеперман
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
3-3-1-3
25
Баккер
4
Лоуренс
14
Висус
19
Загаритис
20
39
Ритместер ван де Камп
8
Тахири
28
Кадиль
9
Гийом
27
Робине
17
9
Куленович
5
Бруйин
5
Бруйин
9
Куленович
32
Схеперман
8
ван Кам
8
ван Кам
32
Схеперман
7
Подгоряну
10
Брунс
10
Брунс
7
Подгоряну
4
Лоуренс
3
Якобс
3
Якобс
4
Лоуренс
8
Тахири
19
Хайе
19
Хайе
8
Тахири
28
Кадиль
35
35
28
Кадиль
9
Гийом
15
Провиденсе
15
Провиденсе
9
Гийом
Остались в запасе
Хераклес
Алмере Сити
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
Главный тренер
Джон Ламмерс
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Хераклес - Алмере Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
6
Офсайды
2
0
Количество передач
271
210
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.45
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Erve Asito, Almelo
Новости команд
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Хераклес
Алмере Сити
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
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5 марта
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5 марта
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«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
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«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
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Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
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2025.04.18 14:52
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