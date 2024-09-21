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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Хераклес
НЕК - Хераклес: обзор матча 21 сентября 2024
НЕК
21.09.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
Хераклес
45'
К. Огава
3'
М. Энгельс
13'
Л. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Хераклес
Желтая карточка
Д. Пропер
90'
+2
85'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
М. Энгельс
84'
Желтая карточка
М. Энгельс
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Худемакерс
78'
76'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Л. Куленович
70'
Замена
J. Talvitie
️️️️
С. Подгоряну
61'
Желтая карточка
Д. ван Кам
Желтая карточка
И. Маркес
59'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Б. Нуйтинк
46'
Замена
S. Ouaissa
️️️️
Р. Гонсалес
46'
46'
Замена
Д. Хогма
️️️️
И. Месик
46'
Замена
Л. Милани
️️️️
Р. Роскен
ГОЛ! 1:2!
К. Огава
Пас отдал
Р. Гонсалес
45'
34'
Желтая карточка
Р. Роскен
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
25'
13'
ГОЛ! 0:2!
Л. Куленович
Пас отдал
Б. Де Керсмакер
12'
Желтая карточка
И. Месик
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Энгельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
19
Başar Önal
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
9
Лука Куленович
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Хераклес
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
4-1-1-4
1
ван Гассел
4
Маркес
17
Нуйтинк
24
Вердонк
18
Перейра
4
Худемакерс
6
Пропер
19
9
Огава
22
Хансен
10
Гонсалес
4-1-2-1-2
1
де Кейзер
2
Бенита
18
Месик
22
'т Занд
4
Мирани
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
9
Куленович
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
17
Нуйтинк
2
Оувеян
2
Оувеян
17
Нуйтинк
4
Худемакерс
20
Шоне
20
Шоне
4
Худемакерс
10
Гонсалес
25
25
10
Гонсалес
12
Роскен
22
Милани
22
Милани
12
Роскен
18
Месик
4
Хогма
4
Хогма
18
Месик
8
Энгельс
5
Бруйин
5
Бруйин
8
Энгельс
9
Куленович
19
19
9
Куленович
7
Подгоряну
7
7
7
Подгоряну
Остались в запасе
НЕК
Хераклес
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча НЕК - Хераклес
3
4
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
16
Офсайды
1
0
Количество передач
535
299
Сейвы
2
8
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.63
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Jochem Kamphuis, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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