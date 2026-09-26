Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Омар Попов - статистика

Динамо СПб
2 января 2003 (23), Лабинск
#9 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо СПб
2 : 0
09.09.2026
Сочи
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
76' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
18
3
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Спартак-2
0 : 0
16.08.2026
Динамо СПб
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо СПб
3 : 2
08.08.2026
Тверь
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Искра
1 : 1
01.08.2026
Динамо СПб
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
1 : 2
25.07.2026
Муром
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
48' - 90'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
46' - 90'
75'
72'
64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
1' - 61'
57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
63' - 90'
68'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо СПб
1 : 0
25.04.2026
Спартак-2
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
Был в запасе
46'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
5
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+