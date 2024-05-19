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Cristian Álvarez
Статистика
Cristian Álvarez - статистика
Завершил карьеру
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Овьедо
1 : 0
12.05.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
1 : 2
05.05.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Леганес
1 : 1
27.04.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Уэска
1 : 2
20.04.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Сарагоса
1 : 1
14.04.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Вильярреал Б
0 : 0
24.02.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сарагоса
1 : 2
16.02.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эйбар
1 : 0
11.02.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
2 : 3
21.10.2023
Эйбар
1' - 71'
Испания. Сегунда, 9 тур
ФК Андорра
0 : 1
05.10.2023
Сарагоса
1' - 82'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
01.10.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
25.09.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
1 : 1
15.09.2023
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Картахена
1 : 3
10.09.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
2 : 0
03.09.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
26.08.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 0
18.08.2023
Вальядолид
1' - 90'
82'
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