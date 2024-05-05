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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Бургос
Сарагоса - Бургос: обзор матча 05 мая 2024
Сарагоса
05.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 38 тур
1 : 2
Завершен
Бургос
45+1'
Х. Грау
28'
Х. Монтиэль
46'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Бургос
90'
+1
Замена
А. Мартин
️️️️
Х. Монтиэль
90'
+1
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Б. Гонсалес
90'
+1
Замена
D. Ojeda
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
А. Зедадка
️️️️
Ф. Гамес
90'
+1
Замена
С. Энрих
️️️️
М. Меса
90'
+1
75'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Муньос
55'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Санчес
Пас отдал
Ф. Ниньо
Замена
J. Amador
️️️️
Л. Лопес
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Грау
Пас отдал
Т. Мойя
45'
+1
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Монтиэль
Пас отдал
Б. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Гамес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
(К)
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
34
Lucas Terrer
ЦП
30
Pablo Cortés
ЦП
23
Marcos Cuenca
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
4-2-1-3
1
15
Гамес
22
Лопес
16
Франкес
6
Моуриньо
16
Грау
20
Мойя
11
Меса
11
Валера
20
Асон
33
Лисо
4-3-2-1
13
Каро
17
Гонсалес
4
Эльхесабаль
12
Арройо
18
22
Муньос
10
9
Монтиэль
16
Санчес
95
Бермехо
14
Ниньо
22
Лопес
15
15
22
Лопес
15
Гамес
80
Зедадка
80
Зедадка
15
Гамес
11
Меса
9
Энрих
9
Энрих
11
Меса
22
Муньос
8
Сьерра
8
Сьерра
22
Муньос
9
Монтиэль
16
Мартин
16
Мартин
9
Монтиэль
14
Ниньо
21
21
14
Ниньо
17
Гонсалес
99
99
17
Гонсалес
Остались в запасе
Сарагоса
Бургос
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
34
Lucas Terrer
ЦП
30
Pablo Cortés
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
34
Lucas Terrer
ЦП
30
Pablo Cortés
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Статистика матча Сарагоса - Бургос
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
9
Количество передач
461
401
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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