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    Роман Амирханов - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Владимирович
    Фамилия Амирханов
    Команда Якутия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1989 (33 года)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 90' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сочи (Сочи)
    10.11.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.11.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:0 Арсенал (Тула)
    27.10.2013 46' -90' Торпедо (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2013 75' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    18.10.2013 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    01.10.2013 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1
    22.09.2013 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.09.2013 90' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Ангушт (Назрань)
    18.08.2013 1' -75' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    12.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.08.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    02.08.2013 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2013 1' -90' Арсенал (Тула) 5:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    39'
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