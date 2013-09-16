Роман Амирханов - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Амирханов
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Амирханов
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|90' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Арсенал (Тула)
|27.10.2013
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|75' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.10.2013
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|22.09.2013
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2013
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|18.08.2013
|1' -75'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|12.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.08.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|02.08.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2013
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|5:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|39'