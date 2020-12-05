|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|14
|1
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2021
|1' -13'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|13'
|24.04.2021
|1' -70'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|28'
|03.04.2021
|58' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|28.03.2021
|1' -75'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.03.2021
|1' -83'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|10'
|20.03.2021
|1' -82'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|14.03.2021
|1' -70'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|10.03.2021
|50' -90'
|Енисей (Красноярск)
|6:0
|Шинник (Ярославль)
|06.03.2021
|1' -69'
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.11.2020
|74' -90'
|Велес (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|28.10.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|17.10.2020
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|4:4
|Шинник (Ярославль)
|13.10.2020
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|09.10.2020
|68' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Шинник (Ярославль)