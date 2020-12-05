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    Павел Игнатович - статистика

    Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Игнатович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 14 1 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2021 1' -13' Волгарь (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    13'
    24.04.2021 1' -70' Шинник (Ярославль) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    28'
    03.04.2021 58' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    28.03.2021 1' -75' Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    24.03.2021 1' -83' Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    10'
    20.03.2021 1' -82' Чертаново (Москва) 2:2 Шинник (Ярославль)
    14.03.2021 1' -70' Шинник (Ярославль) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    10.03.2021 50' -90' Енисей (Красноярск) 6:0 Шинник (Ярославль)
    06.03.2021 1' -69' Шинник (Ярославль) 1:4 Оренбург (Оренбург)
    05.12.2020 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.11.2020 74' -90' Велес (Москва) 4:2 Шинник (Ярославль)
    28.10.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:1 Шинник (Ярославль)
    17.10.2020 1' -46' Алания (Владикавказ) 4:4 Шинник (Ярославль)
    13.10.2020 46' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    09.10.2020 68' -90' Динамо Бр (Брянск) 2:0 Шинник (Ярославль)
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