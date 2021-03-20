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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Шинник
Чертаново - Шинник: обзор матча 20 марта 2021
Чертаново
20.03.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
6'
И. Молтенинов
84'
И. Молтенинов
2'
Э. Низамутдинов
66'
Т. Козубаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Шинник
85'
Желтая карточка
Т. Козубаев
Замена
Г. Левин
️️️️
С. Пиняев
85'
ГОЛ! 2:2!
И. Молтенинов
84'
82'
Замена
А. Носов
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
В. Бартасевич
80'
79'
Замена
А. Щадин
️️️️
Э. Низамутдинов
75'
Красная карточка
М. Поляков
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Надольский
70'
67'
Желтая карточка
В. Зинков
Замена
В. Бартасевич
️️️️
К. Ляхов
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
Т. Козубаев
63'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Гонгапшев
61'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Д. Самойлов
56'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Н. Маляров
Желтая карточка
А. Надольский
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Молтенинов
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Александр Надольский
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
66
Гудков
30
Ляхов
27
Алексеев
5
Кутин
6
Сулейманов
9
Пиняев
18
Надольский
15
Тюменцев
84
Молтенинов
18
Молчанов
2-5-1-2
13
Матюша
17
Покидышев
3
Козубаев
3
Поляков
15
Самойлов
7
Маляров
5
Зинков
29
Игнатович
27
Бетюжнов
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
30
Ляхов
13
Бартасевич
13
Бартасевич
30
Ляхов
18
Надольский
10
Рудковский
10
Рудковский
18
Надольский
9
Пиняев
70
Левин
70
Левин
9
Пиняев
15
Самойлов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
15
Самойлов
7
Маляров
8
Самсонов
8
Самсонов
7
Маляров
81
Низамутдинов
92
Щадин
92
Щадин
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
22
Самодин
22
Самодин
10
Гонгапшев
29
Игнатович
11
Носов
11
Носов
29
Игнатович
Остались в запасе
Чертаново
Шинник
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
21
Никита Голуб
ЦФ
22
Николай Зириков
ВР
24
Илья Азявин
АП
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
21
Никита Голуб
ЦФ
22
Николай Зириков
ВР
24
Илья Азявин
АП
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Чертаново - Шинник
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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