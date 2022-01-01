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Динамо Мх
Марат Апшацев
Трансферы
€ 250 тыс
Марат Апшацев - трансферы
Динамо Мх
27 мая 2001 (25), Нальчик
#18 | Полузащитник
177 см
Россия
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01.01.22 / 30.06.28
Томь
Рубин
190 тыс €
07.09.21 / 01.01.22
Чайка
Томь
Свободный агент
01.07.21 / 07.09.21
Спартак-Нальчик
Чайка
Свободный агент
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