Марат Апшацев - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Марат
|Фамилия
|Апшацев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Марат
|Фамилия
|Апшацев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Кубань
|1:2
|Рубин
|Россия. Первая лига, 21 тур
|19.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)
|21'