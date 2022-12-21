Герасимос Митоглу - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Герасимос
|Фамилия
|Митоглу
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1999 (23 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Герасимос
|Фамилия
|Митоглу
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1999 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|15.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.01.2023
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|16'
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2022
|89' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|03.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|04.09.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|84' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)