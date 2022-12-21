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    Герасимос Митоглу - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Герасимос
    Фамилия Митоглу
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1999 (23 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    25.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    13.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    29.01.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    15.01.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    08.01.2023 90' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    03.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    16'
    21.12.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.11.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    30.10.2022 89' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    24.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    16.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    09.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    03.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    17.09.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    11.09.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    04.09.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    27.08.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 84' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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