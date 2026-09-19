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Атромитос
Герасимос Митоглу
Статистика
€ 600 тыс
Герасимос Митоглу - статистика
Атромитос
20 октября 1999 (26)
#24 | Защитник
195 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
1' - 90'
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