Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 26 апреля 2026
Атромитос
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
45+2'
D. Stavropoulos
65'
D. Tsakmakis
35'
Ф. Македа
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Астерас
Завершен
90'
+6'
Замена
Athanasios Karamanis
️️️️➡️️
Stavros Pnevmonidis
83'
79'
Замена
Alexandros Tereziou
️️️️➡️️
Панайотис Делигианнидис
79'
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Федерико Македа
78'
Замена
Фанис Цандарис
️️️️➡️️
C. Almyras
Замена
Ehije Ukaki
️️️️➡️️
Denzel Jubitana
77'
Замена
Сотирис Цилулис
️️️️➡️️
Маттеос Мунтес
76'
71'
Замена
Alberto Simoni
️️️️➡️️
Николай Алхо
Желтая карточка
Dimitrios Stavropoulos
69'
68'
Желтая карточка
Никола Шипчич
ГОЛ! 2:1!
Dimitrios Tsakmakis
Пас отдал
Stavros Pnevmonidis
65'
Замена
Стивен Цубер
️️️️➡️️
Петер Михорль
60'
Замена
Dimitrios Tsakmakis
️️️️➡️️
Герасимос Митоглу
46'
ГОЛ! 1:1!
Dimitrios Stavropoulos
Пас отдал
Маттеос Мунтес
45'
+2
45'
+2'
35'
ГОЛ! 0:1!
Федерико Македа
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
(К)
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
41
Федерико Македа
ЦФ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
3-1-5-1
1
Хутесиотис
4
24
Митоглу
16
12
Мунтес
11
8
Михорль
10
5
Циггарас
8
Мутуссами
32
Баку
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
69
Алагбе
17
Алхо
3
Шипчич
64
Делигианнидис
10
Гонсалес
13
Триантафиллопулос
68
7
Бартоло
40
41
Македа
11
7
7
11
24
Митоглу
44
44
24
Митоглу
8
Михорль
77
Цубер
77
Цубер
8
Михорль
10
6
6
10
12
Мунтес
23
Цилулис
23
Цилулис
12
Мунтес
68
8
Цандарис
8
Цандарис
68
41
Македа
26
26
41
Македа
64
Делигианнидис
27
27
64
Делигианнидис
17
Алхо
96
96
17
Алхо
20
Кальцас
20
Кальцас
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Атромитос - Астерас
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
518
331
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Посещаемость:
1051
Новости команд
Все
Атромитос
Астерас
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+