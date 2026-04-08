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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Кифисиас
Атромитос - Кифисиас: обзор матча 08 апреля 2026
Атромитос
08.04.2026, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кифисиас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Кифисиас
Завершен
90'
+7'
88'
Желтая карточка
Жереми Антонисс
88'
Замена
Угу Соуза
️️️️➡️️
Жереми Антонисс
87'
Желтая карточка
Bernardo Martins
Желтая карточка
Маттеос Мунтес
87'
85'
Вторая желтая
Яссер Ларуки
Замена
Stavros Pnevmonidis
️️️️➡️️
Стивен Цубер
82'
Замена
Athanasios Karamanis
️️️️➡️️
Теохарис Циггарас
82'
80'
Желтая карточка
Konstantinos Roukounakis
76'
Замена
Timipere Johnson Eboh
️️️️➡️️
Рубен Перес
Замена
Том ван Верт
️️️️➡️️
Denzel Jubitana
73'
Замена
Сотирис Цилулис
️️️️➡️️
Ehije Ukaki
73'
68'
Желтая карточка
Рубен Перес
62'
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
62'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
62'
Замена
Че Наннели
️️️️➡️️
Лазаре Амани
53'
Желтая карточка
Яссер Ларуки
45'
+1'
Желтая карточка
Теохарис Циггарас
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
70
Мансур
ЛЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
(К)
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ОП
11
Denzel Jubitana
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
6
Хорхе Помбо
(К)
АП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
32
Макана Баку
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Кифисиас
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
8
Bernardo Martins
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
4-1-4-1
25
Гугешашвили
70
Мансур
21
Уронен
7
4
12
Мунтес
77
Цубер
5
Циггарас
8
Михорль
11
19
4-3-2-1
99
Рамирес
38
Покорны
5
Петков
22
Конате
76
Ларуки
88
Амани
21
Перес
17
6
Помбо
7
Антонисс
72
77
Цубер
10
10
77
Цубер
5
Циггарас
6
6
5
Циггарас
32
Баку
32
Баку
7
23
Цилулис
23
Цилулис
7
11
9
ван Верт
9
ван Верт
11
7
Антонисс
33
Соуза
33
Соуза
7
Антонисс
21
Перес
14
14
21
Перес
88
Амани
11
Наннели
11
Наннели
88
Амани
72
8
8
72
6
Помбо
9
9
6
Помбо
Остались в запасе
Атромитос
Кифисиас
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Атромитос - Кифисиас
2
1
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
20
Офсайды
4
2
Количество передач
526
327
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Посещаемость:
706
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0 : 0
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2 : 1
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0 : 3
12.05.2026
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Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
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Астерас
4 : 2
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Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
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02.05.2026
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