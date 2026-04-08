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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Астерас
Пансерраикос - Астерас: обзор матча 08 апреля 2026
Пансерраикос
08.04.2026, среда, 17:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Астерас
Завершен
90'
+6'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
Андрей Иван
87'
84'
Замена
Фанис Цандарис
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
84'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
83'
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Федерико Македа
79'
Желтая карточка
C. Almyras
72'
Желтая карточка
Костас Триантафиллопулос
Замена
️️️️➡️️
Адриан Риера
71'
Замена
Ангелос Лиасос
️️️️➡️️
Стефан Омеонга
71'
Замена
Giannis Doiranlis
️️️️➡️️
S. Ben Sallam
56'
Замена
Игорь Калинин
️️️️➡️️
Вернон Де Марко
56'
Желтая карточка
Вернон Де Марко
48'
Желтая карточка
Volnei Feltes
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
81
Вернон Де Марко
(К)
ЛЗ
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
Астерас
29
Константинос Помонис
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
11
D. Emmanouilidis
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
3-2-2-2-1
77
30
5
Гелашвили
19
Лирацис
14
Цаусис
81
Де Марко
6
40
Омеонга
11
Тейшейра
7
Риера
9
Иван
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
3
Шипчич
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
64
Делигианнидис
10
Гонсалес
4
Силла
68
7
Бартоло
41
Македа
40
81
Де Марко
88
Калинин
88
Калинин
81
Де Марко
40
Омеонга
8
Лиасос
8
Лиасос
40
Омеонга
6
24
24
6
9
Иван
17
17
9
Иван
10
Гонсалес
8
Цандарис
8
Цандарис
10
Гонсалес
7
Бартоло
11
11
7
Бартоло
41
Македа
26
26
41
Македа
20
Кальцас
20
Кальцас
Остались в запасе
Пансерраикос
Астерас
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
29
Константинос Помонис
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
Остались в запасе
29
Константинос Помонис
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Пансерраикос - Астерас
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
395
463
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
Посещаемость:
2141
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1 : 0
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