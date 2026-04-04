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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 04 апреля 2026
Панетоликос
04.04.2026, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
16'
А. Мэцан
90+5'
D. Jubitana
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Атромитос
Завершен
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Denzel Jubitana
Желтая карточка
Christos Shelis
90'
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Александру Мэцан
85'
83'
Замена
Том ван Верт
️️️️➡️️
Теохарис Циггарас
77'
Замена
Сотирис Цилулис
️️️️➡️️
Макана Баку
Замена
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
76'
67'
Замена
Stavros Pnevmonidis
️️️️➡️️
Маттеос Мунтес
Замена
Lenny Lobato
️️️️➡️️
Farley Rosa
63'
47'
Желтая карточка
Йере Уронен
46'
Замена
Ehije Ukaki
️️️️➡️️
Athanasios Karamanis
45'
+1'
33'
Желтая карточка
Мансур
ГОЛ! 1:0!
Александру Мэцан
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
16
Christos Shelis
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
25
Юссуф Баджи
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
70
Мансур
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
(К)
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
2-4-1-4
16
65
19
28
41
Бухалакис
35
Мавриас
10
Мэцан
25
Баджи
99
14
22
3-1-4-2
25
Гугешашвили
21
Уронен
4
70
Мансур
12
Мунтес
5
Циггарас
11
8
Михорль
6
32
Баку
99
Цоварас
5
Младен
5
Младен
18
Сациас
18
Сациас
19
70
70
19
6
7
7
6
12
Мунтес
10
10
12
Мунтес
32
Баку
23
Цилулис
23
Цилулис
32
Баку
5
Циггарас
9
ван Верт
9
ван Верт
5
Циггарас
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
12
Живко Живкович
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
33
Konstantinos Batos
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
16
Georgios Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
33
Konstantinos Batos
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
19
Офсайды
2
0
Количество передач
263
533
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Посещаемость:
1896
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Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
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6 : 0
21.05.2026
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2 : 1
16.05.2026
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0 : 3
12.05.2026
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