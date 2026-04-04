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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ларисса
Астерас - Ларисса: обзор матча 04 апреля 2026
Астерас
04.04.2026, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Ларисса
12'
Х. Бартоло
59'
Ф. Македа
90'
C. Micheal Okoh
90+3'
L. Garate
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Ларисса
Завершен
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Leandro Garate
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️➡️️
Иссиага Силла
90'
+1
Замена
Константинос Помонис
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Chidera Micheal Okoh
90'
90'
+5'
88'
Желтая карточка
Theocharis Iliadis
79'
Желтая карточка
Анхело Сагаль
78'
Замена
Leandro Garate
️️️️➡️️
Goni Naor
78'
Замена
Зисис Хацистравос
️️️️➡️️
Любомир Тупта
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
76'
Замена
Николаос Кальцас
️️️️➡️️
Федерико Македа
75'
Травма
Федерико Македа
74'
64'
Замена
Факундо Перес
️️️️➡️️
Василиос Сурлис
64'
Замена
️️️️➡️️
Гаэль Какута
Желтая карточка
Панайотис Делигианнидис
63'
ГОЛ! 2:0!
Федерико Македа
59'
46'
Замена
️️️️➡️️
Эрик Феригра
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Хулиан Бартоло
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
5
Гаэль Какута
АП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Астерас
29
Константинос Помонис
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
11
D. Emmanouilidis
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Ларисса
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
8
Факундо Перес
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
3
Шипчич
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
4
Силла
10
Гонсалес
64
Делигианнидис
68
7
Бартоло
41
Македа
40
3-2-3-1
21
33
4
15
27
Масон
20
Олафссон
90
Сурлис
5
Какута
29
Тупта
25
Сагаль
10
Гонсалес
29
Помонис
29
Помонис
10
Гонсалес
8
Цандарис
8
Цандарис
4
Силла
11
11
4
Силла
41
Македа
20
Кальцас
20
Кальцас
41
Македа
7
Бартоло
26
26
7
Бартоло
90
Сурлис
8
Перес
8
Перес
90
Сурлис
15
23
23
15
29
Тупта
18
Хацистравос
18
Хацистравос
29
Тупта
Остались в запасе
Астерас
Ларисса
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Астерас - Ларисса
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
15
3
Офсайды
2
1
Количество передач
319
528
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-1.86
-1.86
Информация о матче
Главный судья:
Василиос Фотиас
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Посещаемость:
1492
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