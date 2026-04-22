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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Атромитос
Пансерраикос - Атромитос: обзор матча 22 апреля 2026
Пансерраикос
22.04.2026, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Атромитос
6'
П. Михорль
31'
М. Баку
36'
S. Pnevmonidis
68'
М. Баку
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Атромитос
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Francisco Tinaglini
88'
84'
Замена
Том ван Верт
️️️️➡️️
Петер Михорль
84'
Замена
️️️️➡️️
Stavros Pnevmonidis
Гол отменен - офсайд
Адриан Риера
82'
75'
Замена
G. Papadopoulos
️️️️➡️️
Йере Уронен
Замена
Marios Sofianos
️️️️➡️️
Алекс Тейшейра
74'
68'
ГОЛ! 0:4!
Макана Баку
61'
Замена
Сотирис Цилулис
️️️️➡️️
Герасимос Митоглу
60'
Травма
Герасимос Митоглу
Желтая карточка
Алекс Тейшейра
56'
Замена
Адриан Риера
️️️️➡️️
Giannis Doiranlis
53'
46'
Замена
Dimitrios Tsakmakis
️️️️➡️️
Маттеос Мунтес
45'
+2'
42'
Желтая карточка
Маттеос Мунтес
40'
Пенальти не реализован
Макана Баку
Замена
Стефан Омеонга
️️️️➡️️
Ethan Duncan Brooks
37'
Замена
Мариос Цаусис
️️️️➡️️
Вернон Де Марко
37'
Замена
Андрей Иван
️️️️➡️️
A. Maskanakis
37'
36'
ГОЛ! 0:3!
Stavros Pnevmonidis
Пас отдал
Макана Баку
31'
ГОЛ! 0:2!
Макана Баку
Желтая карточка
Элеутериос Лирацис
22'
Желтая карточка
Aristotelis Karasalidis
22'
Желтая карточка
Вернон Де Марко
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
Петер Михорль
Пас отдал
Йере Уронен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
(К)
ЛЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Пабло Гарсия
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
(К)
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
3-2-4-1
77
19
Лирацис
30
5
Гелашвили
81
Де Марко
88
Калинин
6
28
17
24
11
Тейшейра
4-1-4-1
1
Хутесиотис
7
21
Уронен
24
Митоглу
4
12
Мунтес
8
Михорль
8
Мутуссами
5
Циггарас
10
32
Баку
81
Де Марко
14
Цаусис
14
Цаусис
81
Де Марко
28
40
Омеонга
40
Омеонга
28
24
7
Риера
7
Риера
24
17
9
Иван
9
Иван
17
11
Тейшейра
21
21
11
Тейшейра
21
Уронен
16
16
21
Уронен
12
Мунтес
44
44
12
Мунтес
24
Митоглу
23
Цилулис
23
Цилулис
24
Митоглу
8
Михорль
9
ван Верт
9
ван Верт
8
Михорль
Остались в запасе
Пансерраикос
Атромитос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
6
Athanasios Karamanis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
6
Athanasios Karamanis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Пансерраикос - Атромитос
5
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
8
Офсайды
4
3
Количество передач
368
505
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
2.41
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
Посещаемость:
1051
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1 : 1
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Ларисса
2 : 1
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12.05.2026
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6 : 0
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6 : 0
21.05.2026
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Ларисса
2 : 1
16.05.2026
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Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
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