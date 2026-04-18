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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ларисса
Атромитос - Ларисса: обзор матча 18 апреля 2026
Атромитос
18.04.2026, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ларисса
17'
М. Баку
23'
Мансур
41'
М. Баку
51'
К. Апостолакис
80'
Л. Тупта
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Ларисса
Завершен
90'
+7'
Замена
️️️️➡️️
Ehije Ukaki
89'
Желтая карточка
Dimitrios Stavropoulos
81'
Желтая карточка
Athanasios Karamanis
80'
80'
ГОЛ! 3:2!
Любомир Тупта
Пас отдал
Гаэль Какута
73'
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Факундо Перес
73'
Замена
Пионе Систо
️️️️➡️️
Зисис Хацистравос
Желтая карточка
Denzel Jubitana
72'
Замена
Athanasios Karamanis
️️️️➡️️
Denzel Jubitana
72'
63'
Замена
️️️️➡️️
Дилан Батубинсика
Замена
Ehije Ukaki
️️️️➡️️
Петер Михорль
55'
51'
ГОЛ! 3:1!
Константинос Апостолакис
Пас отдал
Давид Кристьян Олафссон
Красная карточка
Стивен Цубер
48'
Желтая карточка
Стивен Цубер
47'
Замена
Герасимос Митоглу
️️️️➡️️
Мансур
46'
46'
Замена
Яни Атанасов
️️️️➡️️
Василиос Сурлис
45'
+4'
ГОЛ! 3:0!
Макана Баку
Пас отдал
Петер Михорль
41'
Желтая карточка
Петер Михорль
38'
33'
Желтая карточка
Константинос Апостолакис
32'
Замена
Goni Naor
️️️️➡️️
Lazar Rosic
ГОЛ! 2:0!
Мансур
Пас отдал
Петер Михорль
23'
ГОЛ! 1:0!
Макана Баку
Пас отдал
Denzel Jubitana
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
70
Мансур
ЛЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
(К)
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Ларисса
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
(К)
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Leandro Garate
ЦП
8
Факундо Перес
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
90
Василиос Сурлис
АП
29
Любомир Тупта
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Атромитос
30
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
31
Яни Атанасов
ОП
19
Giannis Pasas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-1-5-1
25
Гугешашвили
70
Мансур
21
Уронен
4
12
Мунтес
77
Цубер
8
Мутуссами
11
8
Михорль
5
Циггарас
32
Баку
3-2-2-3-1
28
Батубинсика
33
4
2
Апостолакис
20
Олафссон
23
8
Перес
18
Хацистравос
90
Сурлис
29
Тупта
94
70
Мансур
24
Митоглу
24
Митоглу
70
Мансур
8
Михорль
7
7
8
Михорль
11
6
6
11
33
15
15
33
90
Сурлис
31
Атанасов
31
Атанасов
90
Сурлис
18
Хацистравос
77
Систо
77
Систо
18
Хацистравос
8
Перес
5
Какута
5
Какута
8
Перес
Остались в запасе
Атромитос
Ларисса
30
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
30
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Атромитос - Ларисса
5
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
3
Количество передач
414
400
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.95
1.75
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katikos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Посещаемость:
1220
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2 : 1
16.05.2026
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0 : 3
12.05.2026
Атромитос
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Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
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Атромитос
6 : 0
21.05.2026
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Ларисса
2 : 1
16.05.2026
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Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
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