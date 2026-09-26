Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Колумбия. Примера А
Команды
Депортиво Пасто
Matías Pisano
Статистика
Matías Pisano - статистика
Депортиво Пасто
#32 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Бояка Чико
3 : 0
26.09.2026
Депортиво Пасто
72' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Депортиво Пасто
1 : 0
20.09.2026
Онсе Кальдас
1' - 64'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Кукута Депортиво
2 : 2
06.09.2026
Депортиво Пасто
1' - 69'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Депортиво Пасто
1 : 2
01.09.2026
Депортиво Перейра
1' - 90'
47'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
Панетоликос
2 : 1
18.12.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Атромитос
0 : 3
15.12.2021
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Панатинаикос
2 : 0
11.12.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
4 : 1
04.12.2021
Аполлон Смирнис
86' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
6 : 2
27.11.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
2 : 0
21.11.2021
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 2
23.10.2021
Ионикос
62' - 90'
72'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
3 : 0
17.10.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 1
03.10.2021
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 3
27.09.2021
Арис
86' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
3 : 0
23.09.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2021
Панетоликос
61' - 90'
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
2
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
1
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
2
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
3
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+